До Воронежа добралось НАТО. Гражданина США задержали по подозрению в избиении полицейского

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США. Как сообщили 26 января в следственном комитете по региону, его подозревают в применении насилия к представителю власти ( ч. 1 ст. 318 УК РФ ).



По предварительной информации, еще 17 января в дежурную часть полиции доставили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. «Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой. Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции», — описали события в СК.

