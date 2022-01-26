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До Воронежа добралось НАТО. Гражданина США задержали по подозрению в избиении полицейского

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В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США. Как сообщили 26 января в следственном комитете по региону, его подозревают в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По предварительной информации, еще 17 января в дежурную часть полиции доставили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. «Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой. Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции», — описали события в СК.

Суд уже заключил под стражу американца, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Комментарии (4)

RMN
Это нападение на РФ!!!! Срочно нанести ответный удар!
Всем "патриотам" явиться в военкомат. При себе иметь валенки, смену белья и запас продуктов на полгода.
Артист ритуальных услуг
Если мы не будем бомбить Воронеж - его начнут бомбить солдаты нато!
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