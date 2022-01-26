FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Дэвида Суше, сыгравшего Пуаро, посвятили в рыцари. Брат припомнил ему первое выступление

0
Печать

Актер Дэвид Суше, известный российским зрителям в первую очередь по роли детектива Эркюля Пуаро в популярном сериале «Пуаро Агаты Кристи», был посвящен в рыцари-бакалавры. Об этом 25 января рассказало издание Daily Mail. Журналисты напомнили, что церемония планировалась еще в декабре, однако артист заразился коронавирусом, и торжественное мероприятие перенесли.

Интересно, что брат Дэвида — Джон Суше, — поздравляя его с посвящением, напомнил о «первом выступлении» актера, которое состоялось, когда тому было шесть лет.

«Мама, у меня болит живот. Я не могу пойти сегодня в школу», — процитировал он шутя ту сцену.

75-летнего британского актера посвятил в рыцари принц Уильям. Суше прибыл на церемонию со своей супругой Шейлой Феррис в наряде, специально сшитом для этого случая.

Среди ролей, сыгранных им за полувековую карьеру, — Лаврентий Берия (в фильме Джека Голда «Красный монарх»), Зигмунд Фрейд (в картине «Фрейд»), Джеймс Гарольд Депп («Тринадцать за обедом»), Наполеон Бонапарт («Саботаж»), а также многочисленные роли в театре — в спектаклях Королевской шекспировской компании.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний