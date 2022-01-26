Дэвида Суше, сыгравшего Пуаро, посвятили в рыцари. Брат припомнил ему первое выступление

Актер Дэвид Суше, известный российским зрителям в первую очередь по роли детектива Эркюля Пуаро в популярном сериале «Пуаро Агаты Кристи», был посвящен в рыцари-бакалавры. Об этом 25 января рассказало издание Daily Mail. Журналисты напомнили, что церемония планировалась еще в декабре, однако артист заразился коронавирусом, и торжественное мероприятие перенесли.
Интересно, что брат Дэвида — Джон Суше, — поздравляя его с посвящением, напомнил о «первом выступлении» актера, которое состоялось, когда тому было шесть лет.
«Мама, у меня болит живот. Я не могу пойти сегодня в школу», — процитировал он шутя ту сцену.
Congratulations brother. I watched your very first performance. “Mummy I’ve got a tummy ache. I can’t go to school today.” You were 6 😂😂🤩😂 pic.twitter.com/Y0lAyW5rSW— John Suchet (@johnsuchet1) January 25, 2022
75-летнего британского актера посвятил в рыцари принц Уильям. Суше прибыл на церемонию со своей супругой Шейлой Феррис в наряде, специально сшитом для этого случая.
Среди ролей, сыгранных им за полувековую карьеру, — Лаврентий Берия (в фильме Джека Голда «Красный монарх»), Зигмунд Фрейд (в картине «Фрейд»), Джеймс Гарольд Депп («Тринадцать за обедом»), Наполеон Бонапарт («Саботаж»), а также многочисленные роли в театре — в спектаклях Королевской шекспировской компании.