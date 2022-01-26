Дэвида Суше, сыгравшего Пуаро, посвятили в рыцари. Брат припомнил ему первое выступление

Актер Дэвид Суше, известный российским зрителям в первую очередь по роли детектива Эркюля Пуаро в популярном сериале «Пуаро Агаты Кристи», был посвящен в рыцари-бакалавры. Об этом 25 января рассказало издание Daily Mail. Журналисты напомнили, что церемония планировалась еще в декабре, однако артист заразился коронавирусом, и торжественное мероприятие перенесли.



Интересно, что брат Дэвида — Джон Суше, — поздравляя его с посвящением, напомнил о «первом выступлении» актера, которое состоялось, когда тому было шесть лет.

