Склочные петербуржцы без QR-кодов заплатят за невыпитое пиво. Одному из них суд сделал скидку за ребенка

Пушкинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство Александра Соколова и Сергея Лузянина. Мужчины пытались выпить пива без QR-кодов, а получив отказ, начали дебош. Подробности инцидента 26 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
14 января, как только часы пробили полночь, товарищи зашли в кафе «Погребок Флинта» с твердым намерением пригубить пенного. Но так как у них не было отметки о вакцинации или перенесенной болезни, им ничего не налили. А пиво не кофе, с собой не вынесешь. Раздосадованные жители Пушкина начали материться, пытались хватать кассиршу, распугивали публику. Это всё по материалам проверки. Сами же мужчины утверждают, что действительно после отказа в выпивке начали ругаться, но не матом, и руки тоже не распускали.
Лузянин, например, вспомнил, что той ночью они с Соколовым были пьяны. В бар зашли, ничего не получили, начали перепалку. А на сообщение кассира о вызове полиции они ответили согласием, так как, по их мнению, ничего не нарушали.
Соколову назначен штраф в размере 1 000 рублей, Лузянину в 700 рублей, в связи с наличием смягчающего обстоятельства — ребенка, сообщили в пресс-службе судов.