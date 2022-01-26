Склочные петербуржцы без QR-кодов заплатят за невыпитое пиво. Одному из них суд сделал скидку за ребенка

Пушкинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство Александра Соколова и Сергея Лузянина. Мужчины пытались выпить пива без QR-кодов, а получив отказ, начали дебош. Подробности инцидента 26 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



14 января, как только часы пробили полночь, товарищи зашли в кафе «Погребок Флинта» с твердым намерением пригубить пенного. Но так как у них не было отметки о вакцинации или перенесенной болезни, им ничего не налили. А пиво не кофе, с собой не вынесешь. Раздосадованные жители Пушкина начали материться, пытались хватать кассиршу, распугивали публику. Это всё по материалам проверки. Сами же мужчины утверждают, что действительно после отказа в выпивке начали ругаться, но не матом, и руки тоже не распускали.

