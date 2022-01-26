FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Склочные петербуржцы без QR-кодов заплатят за невыпитое пиво. Одному из них суд сделал скидку за ребенка

13
Печать

Пушкинский районный суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство Александра Соколова и Сергея Лузянина. Мужчины пытались выпить пива без QR-кодов, а получив отказ, начали дебош. Подробности инцидента 26 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

14 января, как только часы пробили полночь, товарищи зашли в кафе «Погребок Флинта» с твердым намерением пригубить пенного. Но так как у них не было отметки о вакцинации или перенесенной болезни, им ничего не налили. А пиво не кофе, с собой не вынесешь. Раздосадованные жители Пушкина начали материться, пытались хватать кассиршу, распугивали публику. Это всё по материалам проверки. Сами же мужчины утверждают, что действительно после отказа в выпивке начали ругаться, но не матом, и руки тоже не распускали.

Лузянин, например, вспомнил, что той ночью они с Соколовым были пьяны. В бар зашли, ничего не получили, начали перепалку. А на сообщение кассира о вызове полиции они ответили согласием, так как, по их мнению, ничего не нарушали.

Соколову назначен штраф в размере 1 000 рублей, Лузянину в 700 рублей, в связи с наличием смягчающего обстоятельства — ребенка, сообщили в пресс-службе судов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Local
За одного ребёнка штраф снизили на 300р. А если бы у него их было пятеро,то доплатили бы 400р?
karbofos
Управляющие бара - недалекого ума люди.

Последних клиентов потеряли, да еще и в новостях засветились.

Теперь еще быстрей закроются, решив прогнуться под режим. Чего власть и добивается.
Гриб
У нас и зарплаты просто смех и пенсии тоже, кстати
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний