Утром 26 января портал сначала показал вчерашнюю статистику по городу, затем увеличил количество заболевших, а умерших стало ноль. Потом он прекратил работу. Теперь же выяснилось, что от ковида в Петербурге умирать не перестали, летальных исходов 55 (58 накануне).
«Стопкоронавирус.рф» заработал и показал, сколько смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Петербурге
После утреннего сбоя вновь заработал сайт «Стопкоронавирус.рф». Количество смертей от ковида за сутки в Петербурге выросло с ноля до 55.
Утром 26 января портал сначала показал вчерашнюю статистику по городу, затем увеличил количество заболевших, а умерших стало ноль. Потом он прекратил работу. Теперь же выяснилось, что от ковида в Петербурге умирать не перестали, летальных исходов 55 (58 накануне).