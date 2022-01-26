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«Стопкоронавирус.рф» заработал и показал, сколько смертей от коронавируса за сутки зафиксировали в Петербурге

После утреннего сбоя вновь заработал сайт «Стопкоронавирус.рф». Количество смертей от ковида за сутки в Петербурге выросло с ноля до 55.

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Утром 26 января портал сначала показал вчерашнюю статистику по городу, затем увеличил количество заболевших, а умерших стало ноль. Потом он прекратил работу. Теперь же выяснилось, что от ковида в Петербурге умирать не перестали, летальных исходов 55 (58 накануне).

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Комментарии (6)

michailPotapov
Теперь врачей отменили у нас вызов врача через службу КОВИДА идет где робота службы 122 не интреесуют другие симптомы кроме ковидлы
отсюда и больные без мед помощи
mynine
Любопытно, что Драган оказался прав - всем СМИ рекомендовано не акцентировать внимание на числе заболевших, ибо они день ото дня бьют рекорды, (в СПб 10581 новых, в стране 74692), а переключиться на что-то менее страшное - госпитализации и смерти.
Static
Отличное расследование. Быстро смогли разобраться.
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