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Петербургскую керлингистку за несколько дней до поездки на Олимпиаду призвали в Росгвардию

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Чемпионка Европы и России по керлингу Алина Ковалева стала рядовым Росгвардии перед отправкой на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

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«Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев поздравил Алину Ковалеву с принятием военной присяги и пожелал успехов на предстоящих XXIV зимних Олимпийских играх в Китайской Народной Республике», — заявили в Росгвардии.

Сразу после присяги керлингистка отправилась на предолимпийский карантин.

Алина Ковалева родилась 18 февраля 1993 года в городе Сланцы Ленинградской области, является капитаном сборной России по керлингу, заслуженным мастером спорта Российской Федерации, чемпионкой Европы, чемпионкой России в дисциплине «дабл-микст», серебряным призером чемпионата мира в дисциплине «дабл-микст», обладательницей Кубка России среди смешанных команд.

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Комментарии (23)

Piter Russo
Эх, Шойгу не успел) Может перемонить, пообещав погоны лейтинанта, а то и капитана))
267197784
Цирк шапито!вы маникюр её видели ?за какое время она автомат разберёт с таким(фиг с ним с упражнением на стрельбу).пдавала-знаю,пальцы в кровь спущены были ,больше так не делаю
K_Lutsky
Если реально женщин начинают призывать в армию и силовые органы это уже совсем не радостная новость. Феминизм в полном своем расцвете. Тут радоваться вообще нечему.
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