Петербургскую керлингистку за несколько дней до поездки на Олимпиаду призвали в Росгвардию

Чемпионка Европы и России по керлингу Алина Ковалева стала рядовым Росгвардии перед отправкой на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
«Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев поздравил Алину Ковалеву с принятием военной присяги и пожелал успехов на предстоящих XXIV зимних Олимпийских играх в Китайской Народной Республике», — заявили в Росгвардии.
Сразу после присяги керлингистка отправилась на предолимпийский карантин.
Алина Ковалева родилась 18 февраля 1993 года в городе Сланцы Ленинградской области, является капитаном сборной России по керлингу, заслуженным мастером спорта Российской Федерации, чемпионкой Европы, чемпионкой России в дисциплине «дабл-микст», серебряным призером чемпионата мира в дисциплине «дабл-микст», обладательницей Кубка России среди смешанных команд.