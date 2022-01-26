Молодой иностранец серьёзно пострадал в ДТП на Авиаконструкторов

Мужчина с серьёзными травмами госпитализирован после аварии в Приморском районе города. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 января.



Авария случилась на проспекте Авиаконструкторов. Снимки ночного происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как рассказал Евгений, сбитый пешеход лежал за ограждением, ближе к трамвайным путям. Признаков жизни он не подавал.

