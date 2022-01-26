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Молодой иностранец серьёзно пострадал в ДТП на Авиаконструкторов

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Мужчина с серьёзными травмами госпитализирован после аварии в Приморском районе города. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 января.

Авария случилась на проспекте Авиаконструкторов. Снимки ночного происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как рассказал Евгений, сбитый пешеход лежал за ограждением, ближе к трамвайным путям. Признаков жизни он не подавал.

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«Его сбила «БМВ» вроде. Я прошёл ПП, и через 3 секунды это произошло. Водитель трамвая сказал, что виноват водитель авто: летел на красный», — пишет Александр.

По данным «Фонтанки», под колёса автомобиля попал 19-летний гражданин Узбекистана. Скорая увезла его в больницу в тяжёлом состоянии. В полицейском главке уточнили, что молодой человек перебегал дорогу по пешеходному переходу, но на «красный».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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