Ростелеком: Слитая в дакрнет база QR-кодов о вакцинации оказалась недействительной

Ростелеком проверил информацию о выставленной на продажу базе данных с QR-кодами о вакцинации.



«Опубликованная в «даркнете» база данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» не является валидной», — цитирует 26 января заявление Ростелекома РИА Новости.



Специалисты российского провайдера цифровых услуг выяснили, что коды были «сгенерированы вне системы» и не имеют отношения к «Госуслугам». Компания заверила, что данные россиян находятся в безопасности.



Накануне в Telegram-каналах появилась информация о базе данных граждан РФ о вакцинации, которую можно купить за 100 тысяч долларов. Якобы сведения были получены из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

