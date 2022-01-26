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Ростелеком: Слитая в дакрнет база QR-кодов о вакцинации оказалась недействительной

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Ростелеком проверил информацию о выставленной на продажу базе данных с QR-кодами о вакцинации.

«Опубликованная в «даркнете» база данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» не является валидной», — цитирует 26 января заявление Ростелекома РИА Новости.

Специалисты российского провайдера цифровых услуг выяснили, что коды были «сгенерированы вне системы» и не имеют отношения к «Госуслугам». Компания заверила, что данные россиян находятся в безопасности.

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о базе данных граждан РФ о вакцинации, которую можно купить за 100 тысяч долларов. Якобы сведения были получены из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

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Комментарии (4)

266410437
Если что Ростелеком это обычная коммерческая структура и его заявления из области одна бабка сказала. Нашли крайнего для вброса?
тов
И паспорта всех кто в этой базе тоже стали числиться недействительными.
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