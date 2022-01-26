Водитель синего «Форда» на севере Петербурга выяснял отношения с пешеходом. Тот уходил на одной ноге

Сообщение о стрельбе у многоэтажки на Коломяжском проспекте поступило в полицию от очевидцев накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января. Люди рассказывали о синем «Форде», водитель которого устроил уличный «пейнтбол», где врагом был пешеход. Один из свидетелей назвал точный номер машины, на которой скрылся стрелок.

Кто на дороге главный — выясняли в Приморском районе предприниматель и кладовщик. Решающим фактором стал пневматический пистолет.

Указанную машину нашел наряд патрульно-постовой службы уже в районе половины десятого у здания администрации района на улице Савушкина. За рулем оказался 20-летний предприниматель. Примерно в то же время в полицию обратился и второй участник конфликта, 28-летний приехавший из Новочеркасска в Петербург мужчина. Сейчас он находится в поисках работы. В качестве вакансий ищет место кладовщика или водителя. Он рассказал, что в ходе возникшего между ним и водителем «Форда» конфликта последний выстрелил ему в левую ногу. Заявитель за медицинской помощью не обращался.



Как сообщили в ГУ МВД, у водителя «Форда» изъяли пневматический пистолет с маркировкой МР-654К.



В отношении него составили протоколы за управление транспортным средством лицом, лишенным прав, за езду без страховки и за наличие запрещенной на окнах машины тонировки.

