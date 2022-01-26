Петербургский нимфофил, освободившийся 2,5 года назад, подозревается в развращении очередной Лолиты

Оперативники уголовного розыска задержали в Приморском районе Петербурга 45-летнего мужчину, ранее судимого за половое сношение с подростками. Персонаж освободился условно-досрочно в 2019 году, в 2021-м сменил фамилию, но жить по закону у него, кажется, так и не получилось.
Новый виток истории петербурского нимфофила (нимфофил, эфебофил — человек, испытывающий половое влечение к девочкам-подросткам) начался в понедельник, когда в полицию обратился обеспокоенный отец. Он рассказал, что некий известный ему человек, проживающий на Парашютной, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочки.
В тот же день подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в районный следственный отдел, где с ним поговорили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», мужчина в 2014 году получил 8 лет лишения свободы. В деле фигурировали 6 эпизодов, четыре из которых были совершены в отношении подростка, которому уже исполнилось 12, но еще не исполнилось 14 лет. В мае 2019 года петербуржец был освобожден условно-досрочно и убыл в Приморский район города.