Петербургский нимфофил, освободившийся 2,5 года назад, подозревается в развращении очередной Лолиты

Оперативники уголовного розыска задержали в Приморском районе Петербурга 45-летнего мужчину, ранее судимого за половое сношение с подростками. Персонаж освободился условно-досрочно в 2019 году, в 2021-м сменил фамилию, но жить по закону у него, кажется, так и не получилось.



Новый виток истории петербурского нимфофила (нимфофил, эфебофил — человек, испытывающий половое влечение к девочкам-подросткам) начался в понедельник, когда в полицию обратился обеспокоенный отец. Он рассказал, что некий известный ему человек, проживающий на Парашютной, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочки.

