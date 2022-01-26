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Петербургский нимфофил, освободившийся 2,5 года назад, подозревается в развращении очередной Лолиты

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Оперативники уголовного розыска задержали в Приморском районе Петербурга 45-летнего мужчину, ранее судимого за половое сношение с подростками. Персонаж освободился условно-досрочно в 2019 году, в 2021-м сменил фамилию, но жить по закону у него, кажется, так и не получилось.

Новый виток истории петербурского нимфофила (нимфофил, эфебофил — человек, испытывающий половое влечение к девочкам-подросткам) начался в понедельник, когда в полицию обратился обеспокоенный отец. Он рассказал, что некий известный ему человек, проживающий на Парашютной, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочки.

В тот же день подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в районный следственный отдел, где с ним поговорили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», мужчина в 2014 году получил 8 лет лишения свободы. В деле фигурировали 6 эпизодов, четыре из которых были совершены в отношении подростка, которому уже исполнилось 12, но еще не исполнилось 14 лет. В мае 2019 года петербуржец был освобожден условно-досрочно и убыл в Приморский район города.

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Комментарии (9)

azul
2014 год.
6 эпизодов.
4 - в отношении подростка, которому уже исполнилось 12, но еще не исполнилось 14.
8 лет.
В мае 2019 года петербуржец был освобожден условно-досрочно
мухомор
Что-что, простите? Нимфофил?
То есть они уже педофилов по сортам стали различать. Кривую дорожку к легализации педофилии вижу я.
Касательно персонажа, то пока не будет публичного реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей, ничего не измениться. Они освобождаются, живут в соседних квартирах, работают в детских учреждениях и в какой-то момент опять срываются. Казалось что могло пойти не так?...
Vod
УДО говоришь, примерное поведение, говоришь, не внучка судьи говоришь, перевоспитался говоришь. Если дадут еще 8-10 то еще успеет совратить кого нибудь. Но не террорист же, не экстремист.
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