Позолоти погоны. Петербургская полиция задержала двух кармелит-«соцработниц»

В Петербурге полиция задержала двух девушек, подозреваемых в мошенничестве, когда те выходили от очередной жертвы. Леди оказались представительницами кочевого народа, но, избегая набившей оскомину роли гадалки, предпочитали представляться соцработницами. Подробности их похождений 26 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Так, 14 декабря две товарки пришли к 86-летней жительнице Ломоносова. Представились соцработниками, с теплом в голосе спросили, получала ли бабушка новогодние подарки. Пенсионерка ответила отрицательно. Женщины сообщили, что сейчас в собесе меняют деньги, но так как ехать далеко, готовы сами это сделать. «Соцработницы» получили от пенсионерки
Автор: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Оперативники установили личности злодеек. Ими оказались представительницы кочевого народа — 23-летняя жительница Петушков и ее 20-летняя однофамилица, зарегистрированная в Гатчине. Впрочем, с задержанием пришлось подождать, так как первая на время уехала из города. Как только петушинка вернулась, охота началась.
21 января женщины пошли на очередное преступление, в качестве жертвы выбрав 85-летнюю пенсионерку из Петродворца. Схема обмана была той же, с собой брюнетки забрали 400 тысяч. Но вот незадача: на выходе из дома девушек уже ждали оперативники уголовного розыска с браслетами, не золотыми. По второму преступлению следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. Обе подозреваемые отправились в СИЗО. Иные эпизоды их деятельности устанавливаются.