Позолоти погоны. Петербургская полиция задержала двух кармелит-«соцработниц»

В Петербурге полиция задержала двух девушек, подозреваемых в мошенничестве, когда те выходили от очередной жертвы. Леди оказались представительницами кочевого народа, но, избегая набившей оскомину роли гадалки, предпочитали представляться соцработницами. Подробности их похождений 26 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Так, 14 декабря две товарки пришли к 86-летней жительнице Ломоносова. Представились соцработниками, с теплом в голосе спросили, получала ли бабушка новогодние подарки. Пенсионерка ответила отрицательно. Женщины сообщили, что сейчас в собесе меняют деньги, но так как ехать далеко, готовы сами это сделать. «Соцработницы» получили от пенсионерки 340 000 рублей и пропали. Потерпевшая их не дождалась и обратилась в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

