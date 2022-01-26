Пьяный полицейский в Приамурье привёл УАЗ в стоящий грузовик, погибла эксперт МВД

Смертельное ДТП устроил сотрудник полиции на федеральной трассе Чита — Хабаровск в Амурской области.
Как сообщает 26 января областная прокуратура, минувшим вечером на трассе «Амур» у села Базисное нетрезвый водитель УАЗа, работающий в полиции, врезался в грузовик, припаркованный на обочине из-за поломки. На фотографиях в группе «Амурская служба новостей — asn24.ru» во «ВКонтакте» видно, что у служебного автомобиля снесло переднюю часть.
В УАЗе находились эксперт полиции, её 19-летний сын и мужчина-полицейский. Женщина скончалась, остальные пассажиры доставлены в больницу. Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД), оно находится на контроле прокуратуры.
«Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД пишет, что в ДТП попал служебный автомобиль ОМВД России по Магдагачинскому району. Неисправный грузовик стоял на повороте. Погибшая женщина была начальником экспертной группы ОМВД России по Магдагачинскому району. Травмы получили водитель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска и сын погибшей.