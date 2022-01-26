FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

МВФ призывает Сальвадор лишить биткойн официального статуса

4
Печать

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткойна официальным платёжным средством.

«<...> Имеются связанные с использованием биткойна серьёзные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств», — цитирует 26 января RT сообщение МВФ.

Члены исполнительного совета фонда предлагают правительству сузить сферу применения закона о биткойне, «лишив его статуса официального платежного средства».

Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты. Закон о том, что биткойн в стране становится официальным платёжным средством наряду с долларом США, вступил в силу 7 сентября 2021 года. Всемирный банк заявил, что не поддержит это решение.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

житель города П.
Опять комментарий исчез... А я написал что "их (МВФ) напрягает новая финансовая реальность"..
261842571
Ожидаем биток по 10т вскоре…
dragvs
Есть риски, но какова оценка рисков? Те же самые риски есть и у доллара и у любой другой валюты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний