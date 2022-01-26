МВФ призывает Сальвадор лишить биткойн официального статуса

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткойна официальным платёжным средством.
«<...> Имеются связанные с использованием биткойна серьёзные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств», — цитирует 26 января RT сообщение МВФ.
Члены исполнительного совета фонда предлагают правительству сузить сферу применения закона о биткойне, «лишив его статуса официального платежного средства».
Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты. Закон о том, что биткойн в стране становится официальным платёжным средством наряду с долларом США, вступил в силу 7 сентября 2021 года. Всемирный банк заявил, что не поддержит это решение.