В центре Парижа насмерть замерз известный фотограф

Всемирно известный фотограф Рене Робер скончался после прогулки в центре Парижа. Находясь на улице, он упал и, не имея сил подняться, лежал на тротуаре в течение ночи, никто вокруг не пытался оказать ему помощь.



Как сообщает телеканал BFMTV 25 января, несчастный случай произошел на прошлой неделе, 18 января, приблизительно в девять вечера. Заметивший 84-летнего горожанина бездомный мужчина обратился в службу спасения около шести утра, но было слишком поздно.



Друг фотографа журналист Мишель Момпонте рассказал в своем Twitter, что в отделение скорой помощи Робера доставили в состоянии сильного переохлаждения. Медикам не удалось его спасти.

