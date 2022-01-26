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В центре Парижа насмерть замерз известный фотограф

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Всемирно известный фотограф Рене Робер скончался после прогулки в центре Парижа. Находясь на улице, он упал и, не имея сил подняться, лежал на тротуаре в течение ночи, никто вокруг не пытался оказать ему помощь.

Как сообщает телеканал BFMTV 25 января, несчастный случай произошел на прошлой неделе, 18 января, приблизительно в девять вечера. Заметивший 84-летнего горожанина бездомный мужчина обратился в службу спасения около шести утра, но было слишком поздно.

Друг фотографа журналист Мишель Момпонте рассказал в своем Twitter, что в отделение скорой помощи Робера доставили в состоянии сильного переохлаждения. Медикам не удалось его спасти.

В том районе, где всю ночь провел скончавшийся мужчина, обычно очень оживленно даже в будний день. Рене Робер получил известность, фотографируя танцоров фламенко.

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Комментарии (5)

Brevnault
В Париже нынче "всемирно известных" по пальцам пересчитать. И все примерно его возраста. Остальное большинство носят либо бороду либо паранджу, и не говорят по-французски.
260624911
людей много без сострадания,они обычно наиболее успешны
Alex000
Это в том Париже, который в Челябинской области?
Или во французском? Там вроде около 0 всего, в одних трусах что-ли гулял?
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