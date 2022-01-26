Четыре правила. Азбука безопасного поведения в Сети от Леонида Агутина

Мини-фильм короткий, но ёмкий: за 3,5 минуты Агутин на примерах из жизни приводит все ключевые правила безопасности в сети. Их сегодня нужно знать, как таблицу умножения или схему перехода через дорогу:



• не передавать никому данные банковских карт (номер, CVV/CVC-код, коды из СМС-сообщений банка);



• не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей;



• оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении);



• обсуждать будущую сделку только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в других чатах.

