Четыре правила. Азбука безопасного поведения в Сети от Леонида Агутина

Мини-фильм короткий, но ёмкий: за 3,5 минуты Агутин на примерах из жизни приводит все ключевые правила безопасности в сети. Их сегодня нужно знать, как таблицу умножения или схему перехода через дорогу:
• не передавать никому данные банковских карт (номер, CVV/CVC-код, коды из СМС-сообщений банка);
• не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей;
• оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении);
• обсуждать будущую сделку только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в других чатах.
«С каждым днём нас окружает всё больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы, не выходя из дома, — говорит музыкант. — И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из Авито предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в своё время такие советы».
Ролик с участием Леонида — часть крупной digital-кампании Авито. Ее цель — обучение цифровой безопасности огромной аудитории сервиса. Видео доступно не только на YouTube, но и в социальных сетях. Появится оно и в популярных сообществах в мессенджерах.
«Здорово, что Леонид поддержал идею снять дружеский мини-фильм, которым хочется поделиться с родными и близкими, — отметил коммерческий директор Авито Игорь Макаров. — И сделать это получилось на понятном и доступном для каждого языке. Лицом нашей кампании по безопасности стал человек, одинаково близкий и любимый для многих. Надеемся, что эти простые видео-инструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса в целом чувствовать себя более уверенно в интернете».
Напомним, ежемесячно на Авито друг с другом взаимодействуют 50 млн человек. Для онлайн-платформы важно, чтобы это общение было эффективным, комфортным и безопасным.
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*Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в России согласно данным App Annie и Similar Web.