Чиновников в Калужской области уволили после вечеринки с алкоголем и оружием

Четырех сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Калужской области уволили после того, как в сети появилась видеозапись с их вечеринки. Судя по кадрам, чиновники пили алкоголь, а один из них демонстрировал похожий на пистолет предмет.
О прекращении трудовых отношений с чиновниками 25 января сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона. В видеоролике показан стол, на котором стоит стакан с окурками, рюмка и кружка с темной жидкостью. За кадром слышны голоса нескольких человек, которые шутят и смеются. В финале 30-секундной записи главный герой стоит у окна, в его руке предмет, который напоминает пистолет. По данным «Калуга 24», это замминистра природных ресурсов региона Иван Глумов.
«ГТРК Калуга» сообщало, что ведомство проведет служебную проверку. Также происшествием заинтересовалась прокуратура.