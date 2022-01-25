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Чиновников в Калужской области уволили после вечеринки с алкоголем и оружием

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Четырех сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Калужской области уволили после того, как в сети появилась видеозапись с их вечеринки. Судя по кадрам, чиновники пили алкоголь, а один из них демонстрировал похожий на пистолет предмет.

О прекращении трудовых отношений с чиновниками 25 января сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона. В видеоролике показан стол, на котором стоит стакан с окурками, рюмка и кружка с темной жидкостью. За кадром слышны голоса нескольких человек, которые шутят и смеются. В финале 30-секундной записи главный герой стоит у окна, в его руке предмет, который напоминает пистолет. По данным «Калуга 24», это замминистра природных ресурсов региона Иван Глумов.

«ГТРК Калуга» сообщало, что ведомство проведет служебную проверку. Также происшествием заинтересовалась прокуратура.

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Комментарии (6)

266203200
Какие чиновники, такая и вечеринка... Все уволены.
07A
А тот (или та) кто это снял и выложил пойдет на повышение и приведет нужных людей в этот же отдел!
266343369
а что они сделали плохого?
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