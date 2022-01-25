«Не надо ставить знак равенства между здоровьем и возможностью покушать в ресторане». Смольный объяснил логику коронавирусных ограничений

Логику запретов прокомментировал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 25 января в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). По его словам, продуктовый магазин и транспорт — первоочередные потребности населения. Также нельзя ограничить доступ жителей города к здравоохранению и оказанию ритуальных услуг.

«Рестораны, мы очень вас любим, но это не первоочередная потребность, как аптека, врач, здоровье и жизнь. Не надо ставить знак равенства между жизнью и здоровьем и возможностью покушать в ресторане», — подчеркнул он.

