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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

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«Не надо ставить знак равенства между здоровьем и возможностью покушать в ресторане». Смольный объяснил логику коронавирусных ограничений

Власти Петербурга объяснили, почему вводят коронавирусные ограничения в ресторанах и развлечениях, но не в продуктовых магазинах и общественном транспорте.

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Логику запретов прокомментировал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 25 января в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). По его словам, продуктовый магазин и транспорт — первоочередные потребности населения. Также нельзя ограничить доступ жителей города к здравоохранению и оказанию ритуальных услуг.

«Рестораны, мы очень вас любим, но это не первоочередная потребность, как аптека, врач, здоровье и жизнь. Не надо ставить знак равенства между жизнью и здоровьем и возможностью покушать в ресторане», — подчеркнул он.

Глава ФРИО Игорь Бухаров рассказал, что в Москве возникла похожая дискуссия: «На последнем совещании Анастасия Татулова (владелица кафе «Андерсон», бизнес-омбудсмен) сказала: «Сергей Семенович (Собянин. — Прим. ред.), а как же метро?» Он просто спокойно говорит: «Насть, мы закроем метро, людям все равно надо куда-то идти. Надо Росгвардию на улицу выводить?»

В ответ на вопрос об избыточности ограничений для общепита в Петербурге Александр Ситов напомнил, что расстояние между столами — это рекомендация Роспотребнадзора, а запрет на ночную работу — поручение президента. QR-коды, по его словам, власти Северной столицы по-прежнему считают эффективным инструментом сдерживания распространения коронавирусной инфекции и стимула для вакцинации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

tannacat
А одежду купить - не первоочередная потребность?
Нет у вас логики, господа, как ни крутитесь.
А в кафе ходят люди, которые работают - не у всех же есть на работе столовая?
alexadmin
"а запрет на ночную работу — поручение президента"
Если президент поручит с крыши прыгать, тоже пойдем?
VladimirPu
чушь. сегодня ходил в маскидом на богатырском, так уже там не проверяют коды. всем нас рать. какой смысл? знакомые зато на нг праздники на кубе отдохнули, все с подтвержденным омикроном))) Конченные власти
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