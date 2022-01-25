«Не надо ставить знак равенства между здоровьем и возможностью покушать в ресторане». Смольный объяснил логику коронавирусных ограничений

Логику запретов прокомментировал замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 25 января в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). По его словам, продуктовый магазин и транспорт — первоочередные потребности населения. Также нельзя ограничить доступ жителей города к здравоохранению и оказанию ритуальных услуг.
«Рестораны, мы очень вас любим, но это не первоочередная потребность, как аптека, врач, здоровье и жизнь. Не надо ставить знак равенства между жизнью и здоровьем и возможностью покушать в ресторане», — подчеркнул он.
Глава ФРИО Игорь Бухаров рассказал, что в Москве возникла похожая дискуссия: «На последнем совещании Анастасия Татулова (владелица кафе «Андерсон», бизнес-омбудсмен) сказала: «Сергей Семенович (Собянин. — Прим. ред.), а как же метро?» Он просто спокойно говорит: «Насть, мы закроем метро, людям все равно надо куда-то идти. Надо Росгвардию на улицу выводить?»
В ответ на вопрос об избыточности ограничений для общепита в Петербурге Александр Ситов напомнил, что расстояние между столами — это рекомендация Роспотребнадзора, а запрет на ночную работу — поручение президента. QR-коды, по его словам, власти Северной столицы по-прежнему считают эффективным инструментом сдерживания распространения коронавирусной инфекции и стимула для вакцинации.