В Ленобласти более 25 тысяч человек остались без воды из-за прорыва трубы

Более 25 тысяч жителей города Отрадное в Кировском районе Ленобласти остались без воды. Как пишет 47news, причиной стал прорыв трубы.



По данным издания, авария произошла около семи вечера 25 января. Видео того, как улицу заливает вода, а из-под земли бьет фонтан, опубликовал в своем Instagram и. о. главы администрации города Александр Морозов.



«Прибыл на место аварии (Гагарина, 8), здесь случился прорыв трубы. Все службы уже на месте, Водоканал сказал, что проблему устранят в течение 5–6 часов, но для этого отключат водоснабжение. Лично контролирую ситуацию, буду держать вас в курсе», — написал он.