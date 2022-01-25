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Сергей Полунин покажет в Петербурге «Распутина» на музыку Кирилла Рихтера

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Осенью 2022 года в Петербурге пройдет премьера балета «Распутин» танцовщика Сергея Полунина. Постановку хореографа Юки Ойши на музыку Кирилла Рихтера и с костюмами Ульяны Сергеенко привезут в БКЗ «Октябрьский» 8 октября.

«Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — прокомментировал Полунин.

Фото: Лука Вантуссо/предоставлено организаторами гастролей
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Мировая премьера этого спектакля проходила в лондонском театре Palladium, в Петербурге он будет показан впервые 8 октября.

«Нам свойственно искать и находить злодеев. Но мир не делится на черное и белое, поэтому мы не можем быть полностью уверены в своей оценке. Между добром и злом очень тонкая грань, и эта линия подвижна. Где ярче свет, там гуще тень», — говорит о своей постановке Юка Ойши.

Фото: Лука Вантуссо/предоставлено организаторами гастролей

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Комментарии (3)

Москва 2041
Ждем-с "оскорбившихся" за Николая Второго опосля просмотра балета.
07A
Мир не делится на черное и белое, ведь и палачи в черной форме восхищались музыкой Вагнера! Надо во всем искать позитив!
Москва 2041
Учитывая последние тенденции в обществе, загремит этот Юки на Соловки за оскорбления Царского Святого Семейства в своем балете.
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