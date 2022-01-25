Сергей Полунин покажет в Петербурге «Распутина» на музыку Кирилла Рихтера

Осенью 2022 года в Петербурге пройдет премьера балета «Распутин» танцовщика Сергея Полунина. Постановку хореографа Юки Ойши на музыку Кирилла Рихтера и с костюмами Ульяны Сергеенко привезут в БКЗ «Октябрьский» 8 октября.
«Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — прокомментировал Полунин.
Мировая премьера этого спектакля проходила в лондонском театре Palladium, в Петербурге он будет показан впервые 8 октября.
«Нам свойственно искать и находить злодеев. Но мир не делится на черное и белое, поэтому мы не можем быть полностью уверены в своей оценке. Между добром и злом очень тонкая грань, и эта линия подвижна. Где ярче свет, там гуще тень», — говорит о своей постановке Юка Ойши.