В поселке в Ленобласти бездомные собаки насмерть загрызли черную кошку

В поселке Сумино в Волосовском районе Ленобласти около десяти бездомных собак, некоторые из которых достигали размеров средней овчарки, напали на кошку и загрызли ее насмерть.
Как сообщает 25 января 47news, ссылаясь на жителей населенного пункта, беспризорных животных замечают уже давно. Самые бесстрашные заходят в подъезды и рычат. Случаев нападения на людей пока не было. «Взрослого человека они побаиваются, но за детей страшно. Если они на кошку напали, что будет дальше…» — рассуждает собеседник издания.
47news
Глава администрации Клопицкого сельского поселения Тамара Комарова сообщила, что последняя жалоба на бездомных собак в Сумино поступала весной 2021 года. Тогда район прислал в поселок службу по отлову животных. Двух псов поймали, чипировали, а затем вернули на улицу.
Тем не менее остальные жители Волосовского района массово заявляют о встречах с бездомными собаками. В поселке Сельцо обнаружили пять беспризорных псов, в Волосово у леса бегают четыре собаки. По словам очевидцев, стая образовалась и в Рабитицах.