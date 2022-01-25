В поселке в Ленобласти бездомные собаки насмерть загрызли черную кошку

В поселке Сумино в Волосовском районе Ленобласти около десяти бездомных собак, некоторые из которых достигали размеров средней овчарки, напали на кошку и загрызли ее насмерть.



Как сообщает 25 января 47news, ссылаясь на жителей населенного пункта, беспризорных животных замечают уже давно. Самые бесстрашные заходят в подъезды и рычат. Случаев нападения на людей пока не было. «Взрослого человека они побаиваются, но за детей страшно. Если они на кошку напали, что будет дальше…» — рассуждает собеседник издания.

