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В поселке в Ленобласти бездомные собаки насмерть загрызли черную кошку

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В поселке Сумино в Волосовском районе Ленобласти около десяти бездомных собак, некоторые из которых достигали размеров средней овчарки, напали на кошку и загрызли ее насмерть.

Как сообщает 25 января 47news, ссылаясь на жителей населенного пункта, беспризорных животных замечают уже давно. Самые бесстрашные заходят в подъезды и рычат. Случаев нападения на людей пока не было. «Взрослого человека они побаиваются, но за детей страшно. Если они на кошку напали, что будет дальше…» — рассуждает собеседник издания.

47news

Глава администрации Клопицкого сельского поселения Тамара Комарова сообщила, что последняя жалоба на бездомных собак в Сумино поступала весной 2021 года. Тогда район прислал в поселок службу по отлову животных. Двух псов поймали, чипировали, а затем вернули на улицу.

Тем не менее остальные жители Волосовского района массово заявляют о встречах с бездомными собаками. В поселке Сельцо обнаружили пять беспризорных псов, в Волосово у леса бегают четыре собаки. По словам очевидцев, стая образовалась и в Рабитицах.

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Комментарии (14)

266410437
С бесхозными собаками законодательство принятое в угоду зоозащитникам, требует отката назад по советскому подобию - отлов и точка.
267011328
жду новость когда ордаозверевшихгорожан загрызёт недогубера и его опричину
Pilat
В начале 90-х, выброшенные на улицу собаки, сбивались в стаи и по ночам охотились на таких же бездомных кошек. Причем караулили их у помоек, потом помойку окружали, одни собаки начинали гон, другие с противоположной стороны их ловили....
Только вот не собаки виноваты, а те люди, кто их на улицу выбросил.
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