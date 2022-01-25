Суд в Петербурге огласил приговоры четырем похитителям предпринимателя, в том числе полицейскому

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговоры в отношении трех мужчин, которые похитили предпринимателя на проспекте Просвещения, а затем вымогали у него крупную денежную сумму. Об этом 25 января сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Фигуранты дела: Гусейн Бадирханов, Джонни Пицхелаури, Юрий Сапанович и сотрудник полиции Алексей Иванов. Известно, что 13 января прошлого года два неустановленных лица — их соучастники — приблизились к бизнесмену, когда тот вышел из парадной, и представились правоохранителями. После этого они насильно посадили его в микроавтобус, за рулем которого находился Сапанович. Бизнесмен начал сопротивлялся, после чего его избили и повалили на пол салона, а также забрали имевшиеся у него 45 тысяч рублей.
Позже в машину сели два оставшихся фигуранта. Они отвезли предпринимателя в недостроенный дом в Ленобласти и требовали 315 тысяч евро (на тот момент 21 434 175 рублей), невежливые просьбы перемежались с ударами.
Вскоре похитители узнали, что супруга удерживаемого обратилась в полицию. Когда пострадавший дал обещание отдать деньги, Пицхелаури и другой неустановленный соучастник отвезли его на «Солярисе» в другую точку, где и оставили.
В итоге суд назначил Гусейну Бадирханову наказание в виде трех лет и трех месяцев в ИК особого режима, Джонни Пицхелаури — два года и месяц в ИК строгого режима, Юрию Сапановичу — два года и месяц условно с испытательным сроком длительностью четыре года, а Алексею Иванову — полтора года условно с испытательным сроком длительностью три года.