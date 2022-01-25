На акции предпринимателей в Киеве силовики пустили газ, слышно выстрелы. Депутатов вывели из Рады под землёй

В Киеве 25 января в результате акции движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель), требующего смягчения карантинных мер, пострадали и её участники, и силовики. Проверяется информация о погибшем.
Как сообщает «Украина.ру», акция началась с того, что несколько тысяч протестующих собрались возле Рады, затем совершили марш по центру города. Проходы к зданиям органов центральной власти были перекрыты, и участники акции вернулись к парламенту и выдвинули ультиматум депутатам, требуя диалога. После того как к предпринимателям никто не вышел, они пошли на штурм Рады. Начались беспорядки. Активисты попытались ворваться в здание парламента, но полиция заблокировала входы и выходы. Депутатов Рады эвакуировали через подземный ход, в здании остались только журналисты и сотрудники правоохранительных органов.
Продолжается зачистка акции, полиция применяет слезоточивый газ, несколько человек задержаны. Есть пострадавшие как со стороны участников мероприятия, так и со стороны правоохранителей, передаёт издание. В ответ на фаеры, по данным RT, силовики пустили в ход перцовые баллончики. В СМИ прошла информация о том, что один из участников митинга якобы скончался после стычек.
По информации издания «Сегодня», у главного управления Службы безопасности Украины в центре Киева неизвестный открыл стрельбу из автомата.