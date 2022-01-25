В Петербурге на спасательное судно ВМФ вызывали пожарных

«Фонтанка.ру»
Во время сварочных работ произошло задымление на вспомогательном судне Балтфлота «СС-750», сообщил источник, близкий к судоремонтному предприятию. Пожарные завода самостоятельно ликвидировали очаг потенциального возгорания в помещении для зарядки аккумуляторов. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Западного военного округа. По информации нашего издания, пострадавших нет, материального ущерба — тоже.
Судно было построено в 1990 году, приписано к Балтийскому флоту и регулярно принимает участие в учениях — в 2020 году об этом сообщало издание «Красная звезда».