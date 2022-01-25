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Норвегия отменяет карантин для всех путешественников

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Власти Норвегии приняли решение отменить карантин для всех прибывающих в страну.

«Норвегия отменит систему обязательного карантина от COVID-19 для непривитых путешественников. <...> Ее заменит тестирование», — сообщает 25 января Reuters.

Путешественники должны будут пройти тестирование после въезда в страну. Отрицательный результат ПЦР-теста будут требовать от тех, кто не прошел вакцинацию. Новые правила вступят в силу с 26 января.

До этого в королевстве действовала система обязательного карантина для непривитых от COVID-19. Эти правила подверглись критике, так как люди находились на самоизоляции в течение «неоправданно длительного времени».

Власти пообещали вернуть карантин при ухудшении эпидемиологической ситуации.

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