Норвегия отменяет карантин для всех путешественников

Власти Норвегии приняли решение отменить карантин для всех прибывающих в страну.



«Норвегия отменит систему обязательного карантина от COVID-19 для непривитых путешественников. <...> Ее заменит тестирование», — сообщает 25 января Reuters.



Путешественники должны будут пройти тестирование после въезда в страну. Отрицательный результат ПЦР-теста будут требовать от тех, кто не прошел вакцинацию. Новые правила вступят в силу с 26 января.



До этого в королевстве действовала система обязательного карантина для непривитых от COVID-19. Эти правила подверглись критике, так как люди находились на самоизоляции в течение «неоправданно длительного времени».

