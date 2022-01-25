В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего двумя ножами перед прохожими

В Красносельском районе Петербурга нетрезвый мужчина решил развлечься с холодным оружием на свежем воздухе. Подробности инцидента «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
пресс-служба Росгвардии
По информации Росгвардии, около 16 часов 25 января сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от районного управления МВД о беспорядках на Кингисеппском шоссе. Когда росгвардейцы прибыли на место, они обнаружили около парадной дома нетрезвого мужчину, который размахивал двумя ножами перед прохожими. Хулигана обезоружили и доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Пострадавших в результате инцидента нет.