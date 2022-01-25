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В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего двумя ножами перед прохожими

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В Красносельском районе Петербурга нетрезвый мужчина решил развлечься с холодным оружием на свежем воздухе. Подробности инцидента «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

пресс-служба Росгвардии

По информации Росгвардии, около 16 часов 25 января сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от районного управления МВД о беспорядках на Кингисеппском шоссе. Когда росгвардейцы прибыли на место, они обнаружили около парадной дома нетрезвого мужчину, который размахивал двумя ножами перед прохожими. Хулигана обезоружили и доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: пресс-служба Росгвардии
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Фото: пресс-служба Росгвардии

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Комментарии (6)

anti hype
если бы южнорасиянин был то пострадавшие бы были однозначно
kоt-obormot
А может он творческая личность, и решил "Танец с саблями" забацать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
и что? может, танец с саблями репетировал ..
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