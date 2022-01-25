Впервые в мире. В России объединили банковскую и SIM-карту

Что дает «Объединенная карта» абонентам билайна? 100 дней бесплатного использования услуг связи* с последующим подключением тарифа «Близкие люди 2». Для удобства можно настроить автоплатеж со счета кредитной карты. Приятное дополнение — 25% кешбэка на услуги билайна**.



Финансовая составляющая продукта не менее интересна. Он работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов»*** с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии.



Пилотный проект стартовал в Санкт-Петербурге, «Объединенную карту» можно оформить в петербургских офисах продаж билайна. Вам предложат заполнить заявление на оформление, после которого последует процедура активации — прямо в салоне оператора.

