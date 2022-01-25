Впервые в мире. В России объединили банковскую и SIM-карту

Что дает «Объединенная карта» абонентам билайна? 100 дней бесплатного использования услуг связи* с последующим подключением тарифа «Близкие люди 2». Для удобства можно настроить автоплатеж со счета кредитной карты. Приятное дополнение — 25% кешбэка на услуги билайна**.
Финансовая составляющая продукта не менее интересна. Он работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов»*** с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии.
Пилотный проект стартовал в Санкт-Петербурге, «Объединенную карту» можно оформить в петербургских офисах продаж билайна. Вам предложат заполнить заявление на оформление, после которого последует процедура активации — прямо в салоне оператора.
«В центре стратегии и нового позиционирования билайна — клиент, поэтому удобство пользователя является ключевым критерием для нас, — рассказал директор по финансовым продуктам и сервисам билайна Вячеслав Яхин. — Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее».
Руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, в свою очередь, отметил экологичность решения: SIM-карта находится внутри банковской — а значит, используется меньше пластика.
Новости телекома
*Акция «100 дней без абонентской платы». Участникам предоставляется возможность получить 100% скидку на абонентскую плату по тарифному плану «Близкие люди 2» в течение 100 дней с момента активации SIM-карты, полученной при оформлении кредитной карты «билайн 100 дней без %» от АО «Альфа-Банк» с инсталированнным чипом SIM-карты в собственных офисах билайн. Услуга активируется автоматически при регистрации новой сим-карты в сети билайн. При смене тарифа автоматически отключается. Акция действует с 01.11.2021 до 31.12.2022 года. Организатор - ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Подробнее об условиях акции читайте здесь.
** Достаточно расплатиться новой кредитной картой. Привяжите эту карту Альфа-Банка в приложении билайна и подключите автоплатёж. Кешбэк 25% распространяется на оплату абонентской связи по тарифу билайн, покупки в офисах билайн и на оплату дополнительных сервисов. Подробнее об условиях акции.
*** Подробности по ссылке.