Лось в Ленобласти нашёл и съел «подарок небес»

Съедобный подарок, упавший буквально с неба, обнаружил лось в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Сотрудники шутят, называя этот гостинец «лосиной», то есть лосиной осиной.
Внеплановая трапеза попала в объектив фотоловушки. Видео заповедник публикует 25 января в своём паблике «ВКонтакте».
«Есть у нас ещё с осени упавшая осина, точнее, её вершина. Повалило во время ветровала. Лоси уже сгрызли все ветви, а тут по старой памяти лось пришёл на это место снова. Оказалось, что сверху в оттепель как раз упала новая ветка, которую он с удовольствием сгрыз», — пояснил сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов.