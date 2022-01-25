FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
СРОЧНО

Смольный может ввести новые ограничения с 31-го

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Лось в Ленобласти нашёл и съел «подарок небес»

0
Печать

Съедобный подарок, упавший буквально с неба, обнаружил лось в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Сотрудники шутят, называя этот гостинец «лосиной», то есть лосиной осиной.

Внеплановая трапеза попала в объектив фотоловушки. Видео заповедник публикует 25 января в своём паблике «ВКонтакте».

«Есть у нас ещё с осени упавшая осина, точнее, её вершина. Повалило во время ветровала. Лоси уже сгрызли все ветви, а тут по старой памяти лось пришёл на это место снова. Оказалось, что сверху в оттепель как раз упала новая ветка, которую он с удовольствием сгрыз», — пояснил сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний