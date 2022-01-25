FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Собянин: Рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться еще две недели

0
Печать

Мэр Москвы допустил, что рост заболеваемости коронавирусом продолжится еще две недели.

«С учетом того опыта, что мы наблюдаем по всему миру, еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — заявил Сергей Собянин на координационном совете по борьбе с пандемией, заседание которого 25 января транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, ситуация в столице развивается «по европейскому сценарию». За две недели в Москве количество заболевших коронавирусом увеличилось в 5 раз. Дальнейшее увеличение этого показателя станет «серьезным испытанием» для медицинской системы, отметил столичный градоначальник.

Собянин также подчеркнул, что «омикрон» сейчас продолжает вытеснять «дельту».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний