Собянин: Рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться еще две недели

Мэр Москвы допустил, что рост заболеваемости коронавирусом продолжится еще две недели.



«С учетом того опыта, что мы наблюдаем по всему миру, еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», — заявил Сергей Собянин на координационном совете по борьбе с пандемией, заседание которого 25 января транслировал телеканал «Россия 24».



По словам Собянина, ситуация в столице развивается «по европейскому сценарию». За две недели в Москве количество заболевших коронавирусом увеличилось в 5 раз. Дальнейшее увеличение этого показателя станет «серьезным испытанием» для медицинской системы, отметил столичный градоначальник.

