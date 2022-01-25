«Вот труп лежит»: от взрыва в Приморье погиб человек, несколько ранены. Есть версия, что не удалась шутка с гранатой

В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме в городе Арсеньево (Приморский край) один человек погиб и пятеро пострадали.

По предварительным данным краевой прокуратуры, вечером 25 января (по местному времени) в общежитии на улице Островского ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства. Сам он выжил, но получил ранения. По данным РИА Новости и ТАСС, взорвалась граната.



Некоторые подробности инцидента рассказывает телеграм-канал Baza. По его данным, компания отдыхала на лестнице. Предположительно один из приятелей достал гранату и, думая, что это муляж, взорвал её. Шутка не удалась. Погиб один мужчина, пять человек находятся в больнице.

