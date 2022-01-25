«Вот труп лежит»: от взрыва в Приморье погиб человек, несколько ранены. Есть версия, что не удалась шутка с гранатой

В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме в городе Арсеньево (Приморский край) один человек погиб и пятеро пострадали.
По предварительным данным краевой прокуратуры, вечером 25 января (по местному времени) в общежитии на улице Островского ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства. Сам он выжил, но получил ранения. По данным РИА Новости и ТАСС, взорвалась граната.
Некоторые подробности инцидента рассказывает телеграм-канал Baza. По его данным, компания отдыхала на лестнице. Предположительно один из приятелей достал гранату и, думая, что это муляж, взорвал её. Шутка не удалась. Погиб один мужчина, пять человек находятся в больнице.
«Граната [взорвалась], вот осколки, прямо у меня под дверью, вот труп лежит. В руке у него [взорвалась] граната. Там вон людей зацепило», — рассказывает один из местных жителей на видео.
Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).
«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц по вопросам полноты и своевременности принимаемых мер по контролю за поведением фигуранта, состоящего на учете в качестве лица, в отношении которого неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы», — отмечается в сообщении прокуратуры.