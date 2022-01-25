FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

ЗСД тормозит курьёзное ДТП. Каршеринг встал посреди дороги и дождался BMW

Пробка длиной около 1,5 километра растянулась днём 25 января на ЗСД из-за аварии в районе Канонерского острова. По словам очевидцев, виноват водитель каршеринговой машины.

32
Печать

BMW врезалась в стоящий каршеринг на участке магистрали от Васильевского острова к Обводному каналу, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Каршеринг виноват. Баба припарковала машину посередине дороги и отбежала к краю. Я ехал перед этой БМВ, — рассказывает Сергей. — Я перед этой белой еле отвернулся от него. Причём стоял без включённой аварийки даже». «Бэха до последнего не тормозила, я ей сигналил. А карш должен был поставить хоть какой-то знак, что он стоит», — отмечает Никита.

Стоящий автомобиль попал на видео ещё до столкновения. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

К 14:15 пробка почти рассосалась. В целом загруженность дорог Петербурга сегодня ниже среднего. Утренний максимум составил всего 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 6–7. Днём — «зелёные» 3 балла вместо обычных для данного времени суток 4.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

Static
Баба всё правильно сделала поэтому осталась жива. БНВ - диагноз.
candre
БМВ само не умеет тормозить?
Kostiks
А реально возможны ситуации, когда каршеринг может заблокироваться в движении, о которых здесь упоминали? Т.е., машина прямо в движении глохнет, или как это выглядит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний