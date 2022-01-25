ЗСД тормозит курьёзное ДТП. Каршеринг встал посреди дороги и дождался BMW

BMW врезалась в стоящий каршеринг на участке магистрали от Васильевского острова к Обводному каналу, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Каршеринг виноват. Баба припарковала машину посередине дороги и отбежала к краю. Я ехал перед этой БМВ, — рассказывает Сергей. — Я перед этой белой еле отвернулся от него. Причём стоял без включённой аварийки даже». «Бэха до последнего не тормозила, я ей сигналил. А карш должен был поставить хоть какой-то знак, что он стоит», — отмечает Никита.
Стоящий автомобиль попал на видео ещё до столкновения. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
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