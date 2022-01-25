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Предпринимателя из Ленобласти подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

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Девочка-подросток в Приозерском районе Ленобласти обвинила отчима в изнасиловании. С ее слов, само насилие произошло год назад, а в полицию она пошла после намеков на повторение.

Около половины восьмого часа вечера 24 января в поселке Красноармейское по подозрению в изнасиловании потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет, задержали 49-летнего индивидуального предпринимателя, сообщает 25 января 47News со ссылкой на правоохранительные органы. Утром того же дня в полицию обратилась 14-летняя падчерица мужчины и рассказала, что в январе 2021 года он ее изнасиловал, а спустя год стал недвусмысленно намекать на возможную близость.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого процессуально задержали на двое суток. По информации издания, с конца 1980-х мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности: за кражу, угон и незаконную вырубку леса.

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Комментарии (6)

Жора__
новая тема! Купи новый iPhone, а то напишу заяву, что ты меня изнасиловал энное время лет(чтоб экспертиза не доказала) назад!
Ярополк
Обиженный в детстве?
261847251
Как будут доказывать?
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