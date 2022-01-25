Предпринимателя из Ленобласти подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

Девочка-подросток в Приозерском районе Ленобласти обвинила отчима в изнасиловании. С ее слов, само насилие произошло год назад, а в полицию она пошла после намеков на повторение.



Около половины восьмого часа вечера 24 января в поселке Красноармейское по подозрению в изнасиловании потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет, задержали 49-летнего индивидуального предпринимателя, сообщает 25 января 47News со ссылкой на правоохранительные органы. Утром того же дня в полицию обратилась 14-летняя падчерица мужчины и рассказала, что в январе 2021 года он ее изнасиловал, а спустя год стал недвусмысленно намекать на возможную близость.