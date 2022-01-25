Шутка может обойтись Харламову в миллион рублей. Блогершу возмутило использование ее фотографии

К шоумену Гарику Харламову и Comedy Club подали иск из-за шутки. Блогерша хочет получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за использование ее фотографии без разрешения.



Предварительная беседа сторон тяжбы намечена на 14 февраля, сообщает 25 января MK.RU. По предварительным данным, в 2020 году резиденты Comedy Club использовали в миниатюре снимок блогерши, и увиденное «душевно ранило» истицу.



Девушка считает, что комики вторглись в ее личную жизнь и нарушили законные интересы, а также опорочили честь и достоинство. В иске, зарегистрированном в Мещанском суде Москвы, она указала, что не давала согласия на использование фотографии.

