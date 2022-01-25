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Шутка может обойтись Харламову в миллион рублей. Блогершу возмутило использование ее фотографии

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К шоумену Гарику Харламову и Comedy Club подали иск из-за шутки. Блогерша хочет получить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за использование ее фотографии без разрешения.

Предварительная беседа сторон тяжбы намечена на 14 февраля, сообщает 25 января MK.RU. По предварительным данным, в 2020 году резиденты Comedy Club использовали в миниатюре снимок блогерши, и увиденное «душевно ранило» истицу.

Девушка считает, что комики вторглись в ее личную жизнь и нарушили законные интересы, а также опорочили честь и достоинство. В иске, зарегистрированном в Мещанском суде Москвы, она указала, что не давала согласия на использование фотографии.

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Комментарии (20)

265031380
А если этой блогерше верят подписчики, то это уже оскорбление чувств верующих.
Q_Q
Рекламу ей сделали, пусть приплатит
NAFTALIN 2000-2036
ранили её. ну, тогда пусть возьмет себе новый ник: с раной блогерши
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