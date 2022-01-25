Гипермаркетовский Отелло ранил возлюбленную канцелярским ножом на юге Петербурга

Сотрудники ОВО Росгвардии задержали мужчину, который воткнул канцелярский нож в спину коллеге.



Силовую подмогу в гипермаркет на Таллинском шоссе вызвали накануне около половины девятого вечера, сообщает 25 января пресс-служба Росгвардии. У мужчины и девушки, которые работают в магазине, произошла ссора. По данным «Фонтанки», они встречаются, но по какой-то причине парень приревновал вторую половинку настолько, что бросился на нее с канцелярским ножом и ранил.



Овошники дебошира повязали и доставили в отдел полиции. Его жертву увезла скорая.

