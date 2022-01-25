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Гипермаркетовский Отелло ранил возлюбленную канцелярским ножом на юге Петербурга

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Сотрудники ОВО Росгвардии задержали мужчину, который воткнул канцелярский нож в спину коллеге.

Силовую подмогу в гипермаркет на Таллинском шоссе вызвали накануне около половины девятого вечера, сообщает 25 января пресс-служба Росгвардии. У мужчины и девушки, которые работают в магазине, произошла ссора. По данным «Фонтанки», они встречаются, но по какой-то причине парень приревновал вторую половинку настолько, что бросился на нее с канцелярским ножом и ранил.

Овошники дебошира повязали и доставили в отдел полиции. Его жертву увезла скорая.

Решается вопрос о возбуждении дела.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
С утра новости вроде бы профессиональный журналист ставил, там нормальный русский язык. "Массовая авария", а не "замес".
С обеда, видимо, опять сел на новостную ленту школяр из депрессивного района, и потек струёй жаргон из подворотни: "овошники", "повязали" и т.п.
Riptide
Кто такие Овощники? 😂
07A
Отелло-это так иносказательно и изящно автор высказался о национальности подозреваемого?
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