«Зенит» договорился о покупке 20-летнего бразильца за 20 млн евро, но есть пара нюансов

Футбольный клуб «Зенит» договорился с «Интернасьоналем» о переходе бразильского нападающего Юри Алберто. Как сообщает 25 января сайт ge.globo, петербуржцы согласились заплатить за 20-летнего игрока 20 млн евро.



Отмечается, что некоторые детали еще обсуждаются, но между клубами уже заключен договор о согласии на трансфер. В случае выхода одной из сторон из сделки, предусмотрен штраф.



Помимо прочего, бразильский клуб хочет сохранить за собой 10 процентов прав на футболиста, что поможет им заработать на его последующей продаже. Также бразильцы планируют получать бонусные выплаты за голы Алберто в составе «Зенита».

