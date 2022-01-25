Массовая авария у «Горьковской» собрала пробку на Каменноостровском почти от Карповки

На Каменноостровском проспекте у метро «Горьковская» столкнулись три легковых автомобиля, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Георгий. Сильнее всего досталось «Ладе», которую от удара развернуло поперек дороги, — ей повредило переднюю часть, заднюю и правый бок в районе заднего колеса.
По словам участника группы Александра, в аварии был еще и четвертый участник — на Nissan Almera, который не попал на фото. «Он ехал от Австрийской площади в левом ряду и пытался развернуться, в итоге «развернулся», — пишет очевидец.
О пострадавших не сообщается. Движение из-за аварии сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на Каменноостровском проспекте скопился полуторакилометровый затор в сторону центра, который начинается от Левашовского проспекта.