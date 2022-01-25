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Жителя Ломоносова подозревают в порнографической переписке со школьницей из Мурманска

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СК Петербурга возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера после того, как коллеги из Мурманска прислали материалы проверки по заявлению местного жителя.

Он, как стало известно «Фонтанке» 25 января, узнал от 10-летней дочери о переписке с мужчиной, который склонял её к сексу по телефону.

Данные, которые в ходе расследования получили сотрудники МВД, привели к 21-летнему жителю Ломоносова. В социальных сетях мужчина пишет о себе как о противнике курения и алкоголя, но любителе 10-летних девочек.

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Комментарии (4)

Алик-1
А есть шанс привлечь к ответственности несовершеннолетнюю, которая склоняет к сексу по телефону, вообразив о себе невесть что?
BobCat2
Очередной родитель неожиданно узнал, что его ребенок сидит во взрослых соц сетях, и решил в этом обвинить кого-угодно, только не себя...
Abu-Denis
Соцсети под колпаком, это общеизвестно. Чтобы так нарываться на уголовное преследование, надо быть не педофилом, а мазохистом.
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