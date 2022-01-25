Жителя Ломоносова подозревают в порнографической переписке со школьницей из Мурманска

СК Петербурга возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера после того, как коллеги из Мурманска прислали материалы проверки по заявлению местного жителя.



Он, как стало известно «Фонтанке» 25 января, узнал от 10-летней дочери о переписке с мужчиной, который склонял её к сексу по телефону.



Данные, которые в ходе расследования получили сотрудники МВД, привели к 21-летнему жителю Ломоносова. В социальных сетях мужчина пишет о себе как о противнике курения и алкоголя, но любителе 10-летних девочек.

