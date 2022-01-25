СМИ: Массовые увольнения произошли в компаниях, контролируемых VK

В компаниях Skillbox и Geekbrains, которые входят в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, произошли массовые увольнения. Об этом 25 января пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.



По данным собеседника издания, EdTech-компании в ноябре-декабре 2021 года покинули около 300 человек. В том числе были уволены методисты, продюсеры и специалисты службы поддержки образовательных платформ.

По словам представителя холдинга, менеджмент «объединяет дублирующие функции и проводит необходимые организационные изменения», а часть сотрудников попали под сокращение по причине объединения этих функций.

