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СМИ: Массовые увольнения произошли в компаниях, контролируемых VK

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В компаниях Skillbox и Geekbrains, которые входят в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, произошли массовые увольнения. Об этом 25 января пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, EdTech-компании в ноябре-декабре 2021 года покинули около 300 человек. В том числе были уволены методисты, продюсеры и специалисты службы поддержки образовательных платформ.

По словам представителя холдинга, менеджмент «объединяет дублирующие функции и проводит необходимые организационные изменения», а часть сотрудников попали под сокращение по причине объединения этих функций.

Компания Mail.ru Group (новое название — VK Group) в августе 2021 года объявила о создании Skillbox Holding Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains. Новый холдинг должен был стать № 1 на российском рынке онлайн-образования.

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Комментарии (13)

Sergik7
Инстатрепачи с опытом работы
Zloi_prohozhiy
почитайте отзывы про эти Гикбренсы и скиллбоксы, там никаким образованием особо и не пахнет.
Ну и на акции VK посмотрите, как они в пропасть летят довольно долгое время.
Карабас Барабас
Если это связано с образованием, то, предполагаю это связано с недостаточной скрепностью и патриотизмом выдавливаемых сотрудников. Обычно штаты в таких зависимых от государства конторах только пухнут, а тут....
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