Джеймс Нортон в Петербурге рассказал, что держал в кармане на съемках, и признался своей девушке в тайном желании

Вечером 24 января в Петербурге прошли сразу два кинопоказа, которые лично посетил британский актер Джеймс Нортон — звезда «Войны и мира» Би-би-си (где он сыграл Болконского), сериалов «МакМафия» и «Счастливая долина» — а также один из главных претендентов на роль Джеймса Бонда.

Артист приехал в Россию представить новый фильм, в котором он сыграл главную роль, — «Один на один». В этой ленте Нортон исполнил роль отца-одиночки, который пытается пристроить своего сына в хорошую семью, прежде чем умереть самому от неизлечимой болезни. Картина, снятая режиссером Уберто Пазолини, выйдет в российский прокат 27 января — хотя снималась еще в 2019 году: создатели ленты долго не хотели выпускать фильм о смерти в пандемию, когда зрителям и так тяжело. Но теперь поняли: за это время многие потеряли своих близких, и фильм о том, как рассказать маленькому ребенку, что такое — смерть, может отозваться во многих сердцах.



На вечерний сеанс на «Ленфильме» Джеймс Нортон приехал с другой презентации, к концу показа, и охотно ответил на вопросы публики, а потом и сфотографировался с несколькими зрителями. Звезду спрашивали о том, как он готовился к столь тяжелой роли и каково было сниматься с совсем юным актером, сыгравшим четырехлетнего мальчика.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Нортон рассказал, что его маленький партнер по площадке показал себя настоящим профессионалом — к тому же, способным с легкостью переключаться со своей трагической роли на повседневную жизнь.

А вот сам Нортон — к слову, воспитывавшийся на системе Станиславского, — все съемки носил в кармане черный камень (его дал ему режиссер в качестве символа, велев носить в каждой сцене — и взяв второй такой же камень себе). Так что смерть в кадре незримо присутствует все время.

«Когда снимался фильм, мне было 35 лет, и, как большинство людей, я все время убегал от мысли о смерти: мы смотрим телевизор, болтаем по телефону, выпиваем — делаем все, чтобы не думать о смерти, но в итоге все равно умрем — извините, что я это говорю, — попытался объяснить Джеймс Нортон. — Для меня самым пугающим (а когда что-то пугает, это обычно хорошо) была возможность провести 3–4 месяца в размышлениях о своей смерти. И это был катарсический опыт. Кажется, что не надо бы это делать, но мой герой, Джон, в этом фильме как раз понимает, что смерть может быть с тобой все время — но при этом ты можешь продолжать быть с теми, кого любишь, и жить полной жизнью. Джон это осознает, и я вместе с ним тоже кое-что из этого понял».



Нортон рассказал о первой потере в своей жизни — как и для многих, это был уход его бабушки. Со смертью артист столкнулся только будучи подростком, ему было 13 лет.

Рассказывая, что ему дала работа на этой картине, — актер, сидя на сцене, оглянулся в боковой проход, где стояла его девушка. «Я понял, что очень хочу стать папой», — признался он. И тут же отшутился, что она отвлеклась и не слышала — а значит, «все в порядке».

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Нортона спрашивали и о том, каково было сниматься в России и работать с россиянами на одной площадке — он в ответ вспомнил об удививших его особенностях съемочного процесса в Петербурге (город такой же «очень холодный и красивый — ничего не меняется, но мне тут нравится», — улыбнулся актер): оказалось, что съемочные группы в Британии приезжают на место за час до начала, чтобы позавтракать — а в России это не принято. И когда артисты попросили все-таки о завтраке — тот оказался ужасен (история забавна еще и потому, что в Европе как раз-таки британскую кухню считают ужасной, над чем смеются и сами британцы).



«Мне очень понравилось сниматься здесь, и актеры, с которыми я работал, — вспомнил британец. — Алексей Серебряков, Мария Шукшина — замечательные, очень преданные, была большая честь работать с ними — особенно с Алексеем. Он очень глубокий актер, напряженный, потрясающий. Была одна сцена, где надо было плакать над телом брата. И режиссер сказал: «Я сейчас покажу». А он ответил: «Не надо, смотри». И стал ходить кругами вокруг тела, все больше заходился, в конце концов, его вырвало на ноги трупа — настолько это было напряженно. Меня потрясло, как он себя не щадит».

Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Финальный вопрос встречи со зрителями был о роли Джеймса Бонда — однако Нортон признался, что ничего сказать об этом не может.

«Где-то в Лос-Анжелесе за закрытыми дверями ходят переговоры — но ко мне это не имеет отношения», — улыбнулся он.