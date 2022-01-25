Юный любитель пива задержан по подозрению в похищении ящика алкоголя. Он оставлял за собой следы, как мальчик-с-пальчик

В Кемерово полицейские задержали не слишком удачливого и внимательного похитителя ящика пива. Об этом 24 января сообщили в ГУ МВД по региону.



Продавщица продуктового магазина заявила в полицию о краже 8 бутылок пива (ущерб в 400 рублей). Найти похитителя оказалось несложно — на камеры уличного наблюдения попало, как он бежит с места преступления, по дороге теряя бутылки — прямо как мальчик-с-пальчик поступал с крошками хлеба. Неизвестно, собирался ли молодой человек так найти путь обратно в магазин, но в итоге следы привели к нему правоохранителей. 17-летний местный житель задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.