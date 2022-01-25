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Юный любитель пива задержан по подозрению в похищении ящика алкоголя. Он оставлял за собой следы, как мальчик-с-пальчик

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В Кемерово полицейские задержали не слишком удачливого и внимательного похитителя ящика пива. Об этом 24 января сообщили в ГУ МВД по региону.

Продавщица продуктового магазина заявила в полицию о краже 8 бутылок пива (ущерб в 400 рублей). Найти похитителя оказалось несложно — на камеры уличного наблюдения попало, как он бежит с места преступления, по дороге теряя бутылки — прямо как мальчик-с-пальчик поступал с крошками хлеба. Неизвестно, собирался ли молодой человек так найти путь обратно в магазин, но в итоге следы привели к нему правоохранителей. 17-летний местный житель задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
А почему грабёж, а не кража? ) Тем более, наверняка он был нетрезвым! ) Если за ним ничего до этого нет, Беседа тут хорошая нужна и, исходя из этой беседы.. (смотря в какой он стадии коварства)), возможно, 15 суток уборки снега, а может, и достаточно Беседы(?)), а то, сразу, до 4-х лет! )
260695091
здесь больше поражают не подросток, а сыщики, которые не по камерам, а по бутылкам отыскали похитителя
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