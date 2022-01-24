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Зарево у «Купчино». Огонь оставил Петербург без мусоровоза

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Как рассказали 24 января в пресс-службе городского ГУ МЧС, сигнал о пожаре у дома 101 по Витебскому проспекту поступил в 18:34. Огонь победили в 19:11. За это время автомобиль «Скания» полностью сгорел.

видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

Пострадавших, помимо машины, нет.

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Комментарии (3)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телеф.он или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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