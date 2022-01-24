В больнице Семашко 36-летняя женщина родила первенца после 28 дней на ИВЛ

Роды 36-летней петербурженки Антонины, которая поступила в городскую больницу № 38 имени Н. А. Семашко с коронавирусом, прошли успешно: на свет появился здоровый малыш. Сейчас и мама, и ребенок в безопасности, сообщили в лечебном учреждении 24 января.

Ранее стало известно, что в госпиталь женщина поступила в начале декабря из роддома № 6 с температурой 37,7, сухим кашлем и болью в горле. Из-за проявлений COVID-19 она провела двое суток в искусственной коме, еще 28 дней — на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Наблюдались эпизоды десатурации и «цитокинового шторма». За состоянием будущей мамы следила бригада врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Терапию согласовывали с главным внештатным специалистом по акушерству Минздрава России Романом Шмаковым и главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии комитета по здравоохранения Петербурга Алексеем Щеголевым», — добавили в больнице.



У врачей не было полной уверенность в том, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает, однако данные УЗИ и КТГ внушали оптимизм, и беременность решили не прерывать. После искусственной комы и аппарата ИВЛ Антонину перевели на самостоятельное дыхание. Уже 7 января ей удалили трахеостому, а 11 января перевели на дородовое отделение. Рано утром 24 января она отправилась рожать своего первенца.

