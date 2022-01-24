Избитый член правления садоводства в Ленобласти указал на экс-председателя. Ранее тот сидел за организацию неудавшегося убийства

Экс-председатель садоводства под Всеволожском, ранее судимый за организацию неудавшегося убийства, стал фигурантом нового дела. Предположительно, он избил члена правления чулком с металлической начинкой.

Как пишет 24 января 47news, Всеволожский горсуд до 12 февраля отправил под домашний арест 63-летнего Ивана Крецу в садоводстве «Пороги». Зампредседателя правления Сергей Семенов утверждает, что 13 января разговаривал по телефону, гуляя у озера, как вдруг услышал приветствие от Крецу и отмахнулся знаками — занят. Далее, по его словам, случилось неожиданное.



«Как раз проходил мимо и почувствовал сзади удар. На голове была кепочка из сукна, она слетела. Тут же еще удар, опять по голове. Брызнула кровь, начала заливать лицо. Оборачиваюсь, а в руках у него то ли длинный носок, то ли чулок. Внутри, видимо, металлическая болванка. К самому Ване не добраться, он отходил сантиметров на 40 и опять замахивался, целился в голову и попал раза четыре. Позже выяснилось, что прошло в сантиметре от темечка. Если бы попал, я бы сейчас так бойко не разговаривал. Телефон при этом из рук не выпускал, так что собеседник услышал сначала какое-то бульканье, потом шипение и громкие крики, мат сплошной стеной, что-то вроде «убью», только гораздо более грубо», — рассказал Семенов.

Мужчина утверждает, что рванул через сугробы к дому, по пути набирая полицию. Дома жена обработала ему рану, приехала скорая, медики наложили повязку и отвезли пострадавшего в больницу. Оттуда его отпустили домой, но через неделю мужчина вернулся сам: стало хуже, «голова была туманная».



Фото: 47news Поделиться Поделиться







«Мне позвонили и сказали, что произошло нападение на члена правления. Сел в машину и поехал к дому Семенова, а тот уже весь в кровище. Тогда поехал на ту улицу, где это произошло. Смотрю, а Иван Крецу лопатой убирает снег. С ним я не говорил, абсолютно неуравновешенный и неконтролируемый человек. К нему подойдешь — можешь сам по рогам получить, а мне, извините, 76 лет», — рассказал председатель садоводства Виктор Меркулов.

В 2014 году Крецу приговорили к 8,5 годам колонии за организацию предотвращенного убийства. Предполагалось устранение коммерсанта, с которым председатель Крецу спорил из-за земли, но исполнитель проговорился об этом во время «очередного застолья». Зимой 2018-го мужчина освободился условно-досрочно. По словам Семенова, позже выяснилось, что он сам тоже был «в списке».

По данным издания, в 2021-м у Крецу появились претензии на здание правления: две трети в нем принадлежат Семенову, его семья торгует там продуктами, а в оставшейся части проходят заседания и прием садоводов. Якобы последнюю Крецу и захотел получить, оценив вложения в миллион рублей.



«Эта часть принадлежит садоводству, и деньги туда вкладывались от правления. В общем, о приватизации не могло быть и речи. Звонил сначала председателю, потом тому, кто был заказан, а мне — последнему. Разговаривали об этом лично, в том числе в здании правления. Я тогда не переживал, — думал, в случае чего отобьюсь, тем более по комплекции и весовой категории Иван чуть меньше меня. Получается, усыпил бдительность, обманул, как мальчишку», — говорит Семенов.

Как рассказали родственникам избитого в полиции, на выходе из отдела Крецу якобы с улыбкой сказал что-то вроде: «Надо было тогда его убить. Сейчас бы уже вышел на свободу». Его жена изданию заявила, что мужчина «абсолютно никого не трогал», и суд во всем разберется.