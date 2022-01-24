Трассу «Кола» под Петербургом сузят до конца января

Работы на деформационном шве на неделю ограничат пропускную способность трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. На время ремонта на путепроводе через железную дорогу перекроют одну полосу в сторону области.

С 25 по 31 января на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, расположенном на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», будет перекрыта одна полоса движения в направлении Ленобласти, сообщает 24 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе в область скорость движения ограничат до 50 км/ч. Полосы в Петербург останутся свободными.