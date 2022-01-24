FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Трассу «Кола» под Петербургом сузят до конца января

4
Печать
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Работы на деформационном шве на неделю ограничат пропускную способность трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. На время ремонта на путепроводе через железную дорогу перекроют одну полосу в сторону области.

С 25 по 31 января на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга, расположенном на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», будет перекрыта одна полоса движения в направлении Ленобласти, сообщает 24 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе в область скорость движения ограничат до 50 км/ч. Полосы в Петербург останутся свободными.

На участке будут восстанавливать модульный резинометаллический деформационный шов и пришовную зону из полимербетона. Работы ведет ООО «Феникс».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

headset1
С..ка, как достали эти рукож..пы, не могут нормально сделать этот шов, каждые три месяца его ремонтируют, а люди страдают в пробках.
Abu-Denis
Летом там проползали по единственной полосе или вообще по выгороженной полосе встречного направления. И опять будет бутылочное горло. Дорожники когда-нибудь сделают хоть на полгода эту трассу пригодной для движения?
Krabs Krabs
Что бы вы с этим швом в ад провалились. Раз в три месяца он у них деформируется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний