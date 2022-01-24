«Какой же он классный и добрый». Тиктокерша привела домой медведя и заинтересовала прокуратуру

Блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева (известная как Лера Изумруд) показала, как приводит в квартиру медведя. Ей он понравился, а прокуратуре — нет, ведомство начало проверку.
Видео ранее появилось на странице 21-летней девушки в TikTok. Она рассказывала, что заказала животное в подарок для годовалого сына. «Какой же он классный и добрый», — восхищалась она медведем, с которым даже успела поиграть.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних», — заявили 24 января в пресс-службе прокуратуры. При наличии оснований там пообещали принять меры реагирования.
Последнее видео Лера Изумруд выложила около часа назад. На нем девушка плачет, но не из-за реакции правоохранительных органов, а потому что TikTok считает такие видео «опасными» и скрывает их. Увидеть подобные ролики могут «только самые активные подписчики».
@lera_izumrud
Медведь очень классный❤️ инst: lera_izumrud♬ Прости - Анет Сай