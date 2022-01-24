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«Какой же он классный и добрый». Тиктокерша привела домой медведя и заинтересовала прокуратуру

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Блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева (известная как Лера Изумруд) показала, как приводит в квартиру медведя. Ей он понравился, а прокуратуре — нет, ведомство начало проверку.

Видео ранее появилось на странице 21-летней девушки в TikTok. Она рассказывала, что заказала животное в подарок для годовалого сына. «Какой же он классный и добрый», — восхищалась она медведем, с которым даже успела поиграть.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних», — заявили 24 января в пресс-службе прокуратуры. При наличии оснований там пообещали принять меры реагирования.

Последнее видео Лера Изумруд выложила около часа назад. На нем девушка плачет, но не из-за реакции правоохранительных органов, а потому что TikTok считает такие видео «опасными» и скрывает их. Увидеть подобные ролики могут «только самые активные подписчики».

@lera_izumrud

Медведь очень классный❤️ инst: lera_izumrud

♬ Прости - Анет Сай

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
"она рассказывала, что заказала животное в подарок для годовалого сына"
Это ещё и размножается ...
District1
Барашне кажется, что двухсоткилограммовый хищник - отличное домашнее животное?..
кузенька
не хотелось бы быть соседом этой дамы... пусть не удивляется если ей начнут ссать на придверный коврик...
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