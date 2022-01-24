DDoS-атака на участников турнира по Minecraft оставила без Интернета маленькую европейскую страну

Жители карликового европейского государства Андорра на минувших выходных остались без доступа в Интернет из-за DDoS-атаки на местного провайдера. Подозревают, что таким нечестным способом кто-то решил избавиться от конкурентов в турнире по видеоигре Minecraft.



В настоящее время проходит многодневный турнир по «Майнкрафту» в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара» — Twitch Rivals: Squidcraft Games. Как и в сериале, соревнование идет на выбывание. Главный приз турнира — 100 тысяч долларов. Как минимум 8 из 150 участников соревнования живут в Андорре, и во второй день турнира, 22 января, единственный интернет-провайдер княжества Andorra Telecom подвергся DDoS-атакам, сообщил 23 января портал Tom's Hardware.