DDoS-атака на участников турнира по Minecraft оставила без Интернета маленькую европейскую страну

Жители карликового европейского государства Андорра на минувших выходных остались без доступа в Интернет из-за DDoS-атаки на местного провайдера. Подозревают, что таким нечестным способом кто-то решил избавиться от конкурентов в турнире по видеоигре Minecraft.
В настоящее время проходит многодневный турнир по «Майнкрафту» в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара» — Twitch Rivals: Squidcraft Games. Как и в сериале, соревнование идет на выбывание. Главный приз турнира — 100 тысяч долларов. Как минимум 8 из 150 участников соревнования живут в Андорре, и во второй день турнира, 22 января, единственный интернет-провайдер княжества Andorra Telecom подвергся DDoS-атакам, сообщил 23 января портал Tom's Hardware.
В результате все жители страны, включая участников турнира, около получаса не могли подключиться к интернету. Андоррские участники вернулись на следующий день, но после еще одной DDoS-атаки на Andorra Telecom все они были исключены из турнира. Команда NetBlocks, отслеживающая различные сетевые сбои, предположила, что атаки были направлены именно против Team Andorra, чтобы лишить их шансов выиграть главный приз.
ℹ️ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra 📉📈 pic.twitter.com/RCsJu2DYpH— NetBlocks (@netblocks) January 23, 2022