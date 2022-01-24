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Вышел первый тизер «Пиноккио» от Гильермо дель Торо с МакГрегором в роли сверчка

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На официальном канале Netflix на YouTube появился первый тизер мультфильма «Пиноккио», который выпустит в 2022 году режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо. О том, что мексиканский мастер намеревается переосмыслить знаменитую сказку, СМИ сообщили еще осенью.

В коротком тизере, зрителю которого сообщается, что на экраны произведение выйдет только к следующему новому году, появляется рассказчик — сверчок Себастиан. Повествование его несколько зловеще: он сообщает, что знает, как на самом деле развивались события всем известной сказки, потому что «жил в сердце деревянного мальчика».

«Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком», — говорится в описании ролика.

Зрители оригинальной, недублированной версии картины, смогут услышать голоса Юэна Макгрегора (Себастиан), Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Джона Туртурро, Кристофа Вальца и Тильды Суинтон.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
что дальше?

фильм про глистов из тела Шварценеггера?
Thunder
Что за сюрр я только что увидел? Наркоманы, блин!
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