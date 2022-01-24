Вышел первый тизер «Пиноккио» от Гильермо дель Торо с МакГрегором в роли сверчка

На официальном канале Netflix на YouTube появился первый тизер мультфильма «Пиноккио», который выпустит в 2022 году режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо. О том, что мексиканский мастер намеревается переосмыслить знаменитую сказку, СМИ сообщили еще осенью.



В коротком тизере, зрителю которого сообщается, что на экраны произведение выйдет только к следующему новому году, появляется рассказчик — сверчок Себастиан. Повествование его несколько зловеще: он сообщает, что знает, как на самом деле развивались события всем известной сказки, потому что «жил в сердце деревянного мальчика».