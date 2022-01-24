Оскарас Коршуновас представит на сцене БДТ спектакль по пьесе Хармса «Елизавета Бам»

29 января на основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля режиссёра Оскараса Коршуноваса «Елизавета Бам», созданного по мотивам произведений Даниила Хармса, Александра Введенского и Николая Олейникова.

Театральная биография Коршуноваса началась с текста обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского («Там быть здесь», 1990). И в дальнейшем он еще не раз обращался именно к этим двум авторам. А с пьесой «Елизавета Бам», которой Хармс дебютировал как драматург, режиссер работает уже четвертый раз, продолжая обнаруживать в ней неисчерпаемые возможности, в том числе и актуальность звучания.

По сюжету к главной героине являются двое мужчин, которые собираются арестовать ее за убийство одного из них. Поведение и доводы внезапных визитеров настолько убедительны, что Елизавета и сама едва не начинает им верить, но решает потянуть время так долго, как возможно, чтобы избежать фатального финала.



В версии-2022 спектакль окажется густо населен. Будут здесь и двойники самой Елизаветы (всего числом четыре), и Таракан, и Чудотворец, и многочисленный Хор. На сцену выведут даже самого автора — писателя Даниила Хармса.



Спектакль придумывают неоднократно работавшие с режиссером Коршуновасом художник-постановщик Гинтарас Макарявичюс («Смерть Тарелкина», «Наш класс»), композитор Гинтарас Содейка, видеохудожник Артис Дзерве, хореограф Веста-Раса Грабштайте, художник по свету Эугениюс Сабаляускас и художник по костюмам Юлия Скуратова.



В роли Елизаветы Бам — актриса Театра комедии Александра Дроздова, неожиданных посетителей Ивана Ивановича и Петра Николаевича сыграют Максим Бравцов и Тарас Бибич. В остальных ролях: Татьяна Аптикеева, Геннадий Блинов, Андрей Феськов, Семен Мендельсон и др.

