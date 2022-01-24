FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Во дворах Капеллы воссоздадут осажденный город

0
Печать

27 января во дворах Капеллы пройдет интерактивное представление «900 дней и ночей». Зрители перенесутся в атмосферу военных лет и увидят хронику осажденного города.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Начиная с 15:00 каждые полчаса зрителей будет ожидать светозвуковое представление в масштабных декорациях военного Ленинграда в память 77-летней годовщины снятия блокады. На фоне военных инсталляций на фасаде здания будут демонстрироваться кадры кинохроники, зрители увидят воздушную тревогу, авиационные бомбардировки, бои за освобождение Ленинграда.

Центр городских волонтеров Петербурга, реконструкторы клуба «Хоругвь», участники общероссийского общественного объединения «Росрекон» расскажут зрителям о войне и продемонстрируют предметы быта и оружие Великой Отечественной войны. В военной палатке военный врач (студент Военно-медицинской академии) покажет, как делали перевязки раненым. Сотрудники Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» расскажут о поисковой работе.

В 14 часов в галерее Капеллы откроется совместная выставка с Музеем обороны и блокады Ленинграда под названием «Блокада снится мне».

0+

Мария Лащева

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний