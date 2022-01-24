Во дворах Капеллы воссоздадут осажденный город

27 января во дворах Капеллы пройдет интерактивное представление «900 дней и ночей». Зрители перенесутся в атмосферу военных лет и увидят хронику осажденного города.

Начиная с 15:00 каждые полчаса зрителей будет ожидать светозвуковое представление в масштабных декорациях военного Ленинграда в память 77-летней годовщины снятия блокады. На фоне военных инсталляций на фасаде здания будут демонстрироваться кадры кинохроники, зрители увидят воздушную тревогу, авиационные бомбардировки, бои за освобождение Ленинграда.

Центр городских волонтеров Петербурга, реконструкторы клуба «Хоругвь», участники общероссийского общественного объединения «Росрекон» расскажут зрителям о войне и продемонстрируют предметы быта и оружие Великой Отечественной войны. В военной палатке военный врач (студент Военно-медицинской академии) покажет, как делали перевязки раненым. Сотрудники Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» расскажут о поисковой работе.



В 14 часов в галерее Капеллы откроется совместная выставка с Музеем обороны и блокады Ленинграда под названием «Блокада снится мне».



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Мария Лащева

