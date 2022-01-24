Фонд «Дети-бабочки» запустил всероссийский проект по подготовке нянь для детей с генетическими заболеваниями кожи

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» запустил новый социальный проект «Руки помощи». Его задача — профессиональная подготовка нянь для детей с буллёзным эпидермолизом от 0 до 4 лет.

В среднем каждый месяц в России рождается 3–4 ребенка с буллёзным эпидермолизом. Это генетическое заболевание кожи, которое на сегодняшний день неизлечимо. Болезнь, как правило, для родителей становится неожиданностью, она требует сложного ухода за ребёнком. При этом даже врачи о заболевании знают крайне мало. Потому на первых порах родители таких детей нуждаются в профессиональной поддержке и сопровождении.



«Цель проекта «Руки помощи» — повышение качества жизни семей с детьми с буллёзным эпидермолизом, снижение количества госпитализаций благодаря своевременной профилактике обострений и побочных эффектов заболевания, а также улучшение эмоционального фона в семьях», — рассказали в фонде.

Такую помощь как раз и смогут оказывать няни, прошедшие обучение. 16-часовой курс подготовили эксперты фонда с многолетним опытом работы: врач-дерматолог, клинический детский и взрослый психологи, врач-педиатр, нейропсихолог, арт-терапевт, медсестра и другие специалисты. В его рамках няни получат информацию о заболевании, особенностях ухода за кожей детей с буллёзным эпидермолизом, психолого-педагогических основах работы с детьми и в семье, а также развивающих играх и методиках. Кроме того, нянь научат контролировать уровень стресса и эмоциональное выгорание — их собственные и внутри семьи.

По окончании курса няни получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации и трудоустройство в семьях подопечных фонда.

