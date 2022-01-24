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В Кремле заявили, что не обсуждают «никакие локдауны» в России из-за «омикрона»

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Российские власти не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за распространения штамма «омикрон». Об этом 24 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает», — подчеркнул он.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в стране растет четвертый день подряд — за последние сутки выявили уже более 65 тысяч случаев. Это новый максимум с начала пандемии. В Петербурге взрывной рост показала и заболеваемость в школах.

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Комментарии (3)

Ганс-Дитрих Геншер
в позапрошлом году при меньших "заражениях" они за выход на балкон в маськве штрафовали)
orlovandrei1986
у них денег не хватит, нищеброды =)
Андрей_спб
А чего им обсуждать, губернаторы на местах сами все сделают.
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