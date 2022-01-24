В Кремле заявили, что не обсуждают «никакие локдауны» в России из-за «омикрона»

Российские власти не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за распространения штамма «омикрон». Об этом 24 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«В России никакие локдауны сейчас никто не обсуждает», — подчеркнул он.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в стране растет четвертый день подряд — за последние сутки выявили уже более 65 тысяч случаев. Это новый максимум с начала пандемии. В Петербурге взрывной рост показала и заболеваемость в школах.