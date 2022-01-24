Парочку «закладчиков» из Петербурга поймали в Великом Новгороде. Они привезли с собой полкило наркотиков

«Деловая поездка» петербуржца и его подруги закончилась уголовным делом и арестом. В Великий Новгород они приехали не за красивыми видами.



22-летнего жителя города на Неве и его сожительницу задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области, сообщает 24 января «МВД Медиа». По данным полиции, они были наркокурьерами, которые приехали в регион с целью создания «тайников-закладок» с запрещенным.



«В середине января нынешнего года сожители в очередной раз прибыли в Великий Новгород. Однако сбыть запрещённые вещества не успели, так как были задержаны полицейскими во время организации тайника в районе Западного кладбища», — отметили в МВД. При себе у парочки обнаружили почти 30 свёртков с белым порошком, а на их съемной квартире нашли еще около 400 таких же кульков. Всего было изъято около 500 граммов вещества.

